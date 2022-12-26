المايسترو شريف محيي الدين: نشأتي في بيت فني سبب انتمائي للموسيقى

قال المايسترو شريف محيي الدين، إن بيت أسرته كان في طريق سقارة، وكان من المنازل المصممة على النظام القديم بالقباب، وصممه المعماري الكبير رمسيس موسى واصف، لافتا إلى أن منزلهم كان يجمع كبار الفنانين في حديقته، وأدى ذلك لاستماعه للعديد من الفنون، وتوجه للفن منذ سن صغيرة.

البيئة الفنية جعلت الفن طريقه

أوضح «محيي الدين»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، أن نشأته في البيئة الفنية جعلت الفن طريقه، والتحقت شقيته منال بمعهد الفنون، لافتا إلى إن والده الفنان التشكيلي الكبير محيي الدين حسين، وشقيقته العازفة منال محيي الدين، «نشأتي في بيت فني يجمع كل أنواع الفنون كانت هي السبب في اتجاهي للعمل بالموسيقى».

الأخبار المجتمعية

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.