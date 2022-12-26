إصابة سيدة وأطفالها الثلاثة في حادث بسوهاج.. «صدمتهم سيارة على الرصيف»

أصيبت سيدة وأطفالها الثلاثة في حادث سير، أثناء سيرهم على رصيف ميدان الثقافة بمركز سوهاج أسفل كوبري العروبة، حيث اقتحمت سيارة ملاكي الرصيف وصدمتهم، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

بلاغ بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد وقوع حادث تصادم ومصابين بدائرة مدينة سوهاج، وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 4 أفراد (سيدة و3 من أطفالها)، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم، وجار التعرف على هويتهم وتحديد إصاباتهم.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار رفع آثار الحادث وإعادة تيسير الحركة المرورية.