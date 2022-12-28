إنشاء أكبر مشروع بترولي في أسيوط.. يوفر 65% من احتياجات الصعيد

شهد وزير البترول طارق الملا، بدء تنفيذ أكبر مشروع بترولي في أسيوط، بتكلفة 2.9 مليار دولار بعد إتمام حزمة تمويلية لصالح شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك»، المملوكة لوزارة البترول، بعد قيام البنك الأهلي المصري كمستشار مالي بتمويل إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط.

ترتيب تمويل مشروع تكرير البترول

وانتهى البنك الأهلي المصري، من ترتيب تمويل مشروع تكرير البترول، بتكلفة استثمارية 2.9 مليار دولار، في صعيد مصر، وذلك بغرض توفير احتياجات الصعيد، بنسبة تتراوح بين 60 و65% من المنتجات البترولية.

وقال هشام عكاشة رئيس «البنك»، إن مصرفه قام بدور المستشار المالي وترتيب وإدارة الصفقات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة، بما يساهم في دعم توجهات وخطط الدولة، والمساهمة بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد، وتقليل الاستيراد وتوطين الصناعة.

دعم مراجعة وصياغة مستندات المشروع

وأكد شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك، قيام مصرفه خلال السنوات الثلاث الماضية، بالعمل تنسيقاً مع جهات التمويل والمعنيين بالشأن الفني والقانوني، بالإضافة إلى دعم مراجعة وصياغة مستندات المشروع مع التنسيق مع الجهات المختلفة سواء فيما يتعلق بشرائح التمويل التي تم منحها للشركة.

جدير بالذكر أن شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول أنوبك تتبع وزارة البترول والثروة المعدنية، وتأسست بغرض تشغيل مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط، والعمل على استخراج منتجات رئيسية وثانوية منه، ويعد مجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط، أحد أهم المشروعات القومية في الفترة الحالية في مصر.