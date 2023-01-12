10 مناطق دافئة بصعيد مصر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.. تعرف عليها

تشهد معظم المناطق بمحافظات مصر انخفاضا بدرجات الحرارة منذ بداية فصل الشتاء، وسط إقبال من المواطنين بعض المناطق الدافئة مثل أسوان والغردقة والأقصر، التي تعد وجهة للمصريين والسياح لقضاء عطلة بجو دافئ والاستمتاع بالشمس.

10 مدن دافئة بالصعيد

تنشر «الوطن» المناطق الأكثر دفئا غدا الجمعة بصعيد مصر وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الغردقة 22 للعظمى و12 للصغرى.

شلاتين 25 للعظمى و17 للصغرى.

ابو رماد 25 للعظمى و16 للصغرى.

الوادى الجديد 23 للعظمى و6 للصغرى.

أبو سمبل 22 للعظمى و10 للصغرى.

أسوان 22 للعظمى و10 للصغرى.

حلايب 22 للعظمى و15 للصغرى.

رأس حدربة 22 للعظمى و15 للصغرى.

الأقصر 22 للعظمى و8 للصغرى.

قنا 22 للعظمى و9 للصغرى.

مزرات بمدن الصعيد الدافئة

تقدم «الوطن»، قائمة بأهم المعالم والأماكن التي يمكن زيارتها بعطلة نهاية الأسبوع بالمناطق الأكثر دفئا بالصعيد.