إصابة 3 طلاب باختناق في تسرب غاز داخل شقة ببني سويف

أصيب 3 طلاب باختناق في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية بالحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بنقل 3 طلاب لـ«تخصصي بني سويف»

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بإصابة 3 طلاب جامعيين باشتباه اختناق داخل سكن خاص إثر تسرب غاز داخل شقتهم، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف الجامعي الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور هشام بشرى، مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة كلا «أحمد. ر. إ»، 19 عامًا، طالب، يقيم بمحافظة الجيزة، «محمد.ح.ذ»، 18 عامًا، طالب، يقيم بمحافظة الجيزة، «محمود.ب.م»، 18 عامًا، طالب، مصابون باشتباه اختناق، وتم تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم داخل مستشفى بني سويف الجامعي وحالتهم العامة مستقرة.