إصابة 5 عمال في انقلاب سيارة نقل محملة بالقصب أعلى كوبري النيل بملوي

أصيب 5 عمال مساء اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بمحصول قصب السكر أعلى كوبري النيل بملوي، وكانت متوجهة إلى مصنع أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

انقلاب سيارة محملة بالقصب

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «6192 د س» نقل، محملة بمحصول قصب السكر، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق أثناء سيرها أعلى كوبري النيل أمام قرية معصرة ملوي في اتجاه البرشا، حيث كانت متوجهة لتفريغ حمولتها بمصنع سكر أبو قرقاص.

إصابة 5 عمال من قرية الريرمون

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين إصابة 5 عمال جميعهم يقيمون بقرية الريرمون في مركز ملوي، وهم أحمد محمد، 51 عاما، محمد سيد، 27 عاما، حسين عبد البديع، 22 عاما، محمد عبد الحميد، 65 عاما، إسلام محمود، 22 عاما.

تم رفع السيارة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحميل محصول القصب على سيارات أخرى بمعرفة الأهالي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات بين اشتباه نزيف بالمخ وسحجات وكدمات بأنحاء الجسم.