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«أسماء».. أول فتاة من ذوي البصيرة تناقش رسالة ماجستير بجامعة مطروح

كتب:

شريف سليمان
10:42 ص | الجمعة 03 فبراير 2023
الباحثة أسماء نتعي

الباحثة أسماء نتعي

لم تمنعها إعاقتها من التفوق والتميز، فتحدث الصعاب حتى أصبحت أول فتاة من ذوي البصيرة تناقش رسالة ماجستير بجامعة مطروح، هي الباحثة أسماء نتعي، التي ذاع صيتها وسط أصدقائها وجيرانها.

وقالت الباحثة أسماء نتعي، إن رسالة الماجستير، استغرقت 3 أشهر من أجل اختيار عنوانها: «كنت أريد عنوانا نابعا من ذهني وفكرت كثيرا في اختيار العنوان، دائما ما أتابع مؤتمرات ومؤتمرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي عام 2018 أعلن رئيس الجمهورية أنّ هذه السنة ستكون عام ذوي الهمم، فاستلهمت الفكرة وبدأت رسالتي».

«أسماء»: الرئيس وجه بعدم استخدام مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة

وأضافت «نتعي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على الفضائية المصرية والقناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بدمج ذوي القدرات والهمم وعدم استخدام مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يتم دمجهم منذ مرحلة رياض الأطفال في المدارس.

إفادة الطلاب من ذوي الهمم 

وتابعت الباحثة: «كنت أفكر كثيرا في الأطفال ذوي الهمم وكيف سيتعاملون مع الطلاب الآخرين، وكيف سيستفيدون من الدراسة، وفكرت في التعامل مع هذه الإشكالية، في محافظة مطروح يبدأ الطالب مرحلة الدمج من الإعدادية، لكنه يدرس في مدرسة نور بالابتدائية، ولكن هناك مشكلات منها عدم معرفة المعلم بالأدوات التي يستخدمها مثل طريقة برايل، رغم أن الطفل في مرحلة رياض الأطفال يحتاج إلى هذا الامر حتى يتعلم القراءة، لذلك قررت أن يكون موضوعي هو تنمية القراءة والكتابة عند المعلمين والمعلمات بالطفولة المبكرة عن طريق برنامج قائم على التفكير فوق المعرفي».

وأشارت، إلى أنها عملت معلمة لفصول النور للمكفوفين، وأرادت تسجيل رسالة الماجستير ليكون موضوعها خاصا بما مرت به وما يمر به ويعانيه الطلاب، مشددةً على أنها تتلقى دعما كبيرا من أسرتها وأصدقائها ومعلميها.

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