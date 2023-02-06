القصة الكاملة للعثور على «هيكل عظمي» في شقة بالمقطم.. مات صاحبه قبل 10 أشهر

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل العثور على هيكل عظمي داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المقطم بأنه خاص بشخص يدعي محمود م في العقد الرابع من العمر وهو شقيق المبلغ، وأضافت التحقيقات من خلال تقرير الطب الشرعي الخاص بالواقعة بأنَّ الوفاة حدثت قبل 10 أشهر من اكتشافها، وأن سبب الوفاة مرضي، إذ أن المتوفي يعاني من مرض بالقلب.

وأوضحت التحقيقات أنَّه من خلال أخذ عينه من العظام وإجراء تحليل البصمة الوراثية لها تبين تتطابق مع البصمة الوراثية الخاصة بالمبلغ والتي أجريت له بالطب الشرعي.

وأشارت التحريات إلى أنَّه تمّ التصريح بالدفن، وأردفت التحقيقات بأن المتوفي له شقيق واحد فقط ومقيم خارج البلاد للعمل لذلك تمّ اكتشاف واقعة الوفاة بعد 10 أشهر من حدوثها.

بلاغ بالعثور على هيكل عظمي

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بأنَّه خلال زيارة شقة شقيقة المتغيب من 10 أشهر لم يجده وبفتح باب الشقة تبين العثور على هيكل عظمي أعلى سرير غرفة النوم ويشتبه في أنَّه لشقيقه، وبالانتقال تبين العثور على الهيكل العظمي، كما تبين العثور على المتعلقات الشخصية لشقيق المبلغ، وبمعاينة الشقة تبين سلامه جميع منافذها وعدم وجود بعثرة في محتوياتها.

أقوال شقيق المتوفي

وبسؤال المبلغ قال إنَّه مسافر للعمل في إحدى الدول العربية، وأضاف بأنَّه اعتاد أن يتواصل مع شقيقه على فترات متباعدة تتجاوز عده أشهر، وأوضح المبلغ بأنه عندما عاد من الخارج اتصل عليه ولكن هاتفه كان مغلقًا، وذهب إلى شقته وبالطرق عليها لم يفتح وبسؤال الجيران أكّدوا بأنَّه لم يشاهدوه منذ أكثر من عام، واعتقدوا بأنَّه سافر للخارج، فقام المبلغ بكسر باب الشقة ليجد هيكل عظمي يرتدي ملابس شقيقة علي سرير نومه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.