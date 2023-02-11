رموز الصحافة يشاركون أسرة شيخ الصحفيين الاحتفال بعيد ميلاده الـ99 (صور)

احتفلت أسرة الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد منصور مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط، وشيخ الصحفيين، بعيد ميلاده الـ 99، وذلك بحضور لفيف من القيادات الصحفية والإعلامية والمقربين من الأسرة.

واعتادت الجماعة الصحفية سنويا مشاركة الأسرة في الاحتفال بعيد ميلاد شيخ الصحفيين والالتفاف جميعا حول مائدة عشاء تضم أصناف الاكل الصعيدي في جو عائلي مليء بالود والحب.

وكان على رأس الحضور الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، والكاتب الصحفي عبدالله حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق وعضو الهيئة الوطنية للصحافة السابق، والكاتب الصحفي على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفي إسماعيل العوامي نائب رئيس تحرير الأهرام وعضو مجلس إدارة الأهرام، والكاتبة الصحفية ناهد الكاشف مساعد رئيس التحرير الأهرام والكاتب الصحفي محمود الضبع المحلل بالقنوات الفضائية ومدير تحرير اليوم السابع السابق.

وحضر من الأسرة ابنة شيخ الصحفيين الراحل، المهندسة منى عبدالجواد نائب رئيس شركة سيمنز السابقة، والمهندس خالد عبدالجواد، وماجدة عبداللاه مدير توزيع المطبوعات العربية.

وحضر كذلك المستشارة إيمان أبو القاسم الشريف بهيئة النيابة الإدارية، والأستاذ الدكتور خالد حمدي عميد كلية حقوق جامعة عين شمس الأسبق، وإيناس البيطار المحامية، ورجل الأعمال عمرو عبدالله والمهندس عمرو غالي والدكتور محمد لبيب أستاذ التاريخ، وضحى الكواكبي حفيدة الراحل، والمؤرخ عبدالرحمن الكواكبي وعالمة الفلك عبير فؤاد.

والكاتب الصحفي الكبير محمد عبد الجواد منصور يعد الأكبر سنا في الوسط الصحفي المصري والعربي، ويحمل تاريخا طويلا وممتدا، فهو من مواليد 10 فبراير 1924، وترأس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط التي شارك في تأسيسها عام 1965، ثم تولى بعدها رئاسة مجلس إدارتها وتحريرها.

عُرف «منصور» بقربه الشديد من عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وظل مستشارا إعلاميا بالقصر الجمهوري لمدة تصل إلى 16 سنة، منها 4 سنوات قضاها مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات.