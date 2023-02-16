مطالب برلمانية بمراجعة ملف الاشتراطات البنائية في مدن وقرى الإسكندرية

طالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بضرورة تسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء في النظام السكني بمحافظة الإسكندرية إلى جانب تسهيل استصدار تراخيص مشروعات النفع العام.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن، ومدى تأثيرها على تراخيص البناء بالمدن والقرى، وتراخيص مشروعات النفع العام، مما أدى إلى تعطل تنفيذ المشروعات الخدمية سواء الحكومية أو الخاصة لمدة عامين، وإصدار مجلس الوزراء لبعض الاستثناءات في هذا الشأن لصالح مشروعات «الأبنية التعليمية والشباب والرياضة»، وقيام كل محافظة بتطبيق الاستثناء المتعلق بمشروعات الأبنية التعليمية وفقاً لرؤيتها، حيث تقوم محافظة الإسكندرية بإصدار تراخيص المدارس الحكومية فقط بينما تصدر محافظة الجيزة التراخيص للمدارس الحكومية والخاصة.

الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة: «الاشتراطات البنائية من الموضوعات الحيوية وتحدثنا كثيرا لتشكيل الوعي ورؤية الدولة في هذا الملف، ونسعى مع السلطة التنفيذية لوضع آليات حول هذا الأمر، ولكن أثناء المعالجة لا يجب أن نتسبب في ضرر لأحد، ويجب وضع حزمة من البدائل والأفكار غير التقليدية لمن لا يستطيع أو لا يريد أو الأوضاع لا تسعفه أن تكون هناك بدائل استبدال الأراضي على سبيل المثال.. هناك جهود تبذل من قبل رئيس الوزراء في هذا الملف ولكن يجب مراعاة وضع بدائل للمواطنين بشأن المخططات».

60 طلب إحاطة

وتابع: «النوايا خير ولكن لابد من البدائل لضمان سير المنظومة بالشكل إلى يحقق الاستفادة لجميع أطراف المنظومة».

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم لمناقشة أكثر من 60 طلب إحاطة مقدمة بشأن المشكلات التي تواجهها المحافظة، إن المحافظة تستقبل في الصيف 2.5 مليون زائر، والمحاور الجاري تنفيذها تمثل الامتداد الطبيعي للتوسع في المحافظة.