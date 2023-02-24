خلفاء الإمام «أبو العزائم».. حملوا لواء الدعوة وتجديدها ونشروا تراثه

انتقل الإمام المجدِّد إلى جوار ربه فى 27 رجب لعام 1356 هجرياً الموافق 3 أكتوبر 1937 ميلادياً، ودُفن فى مسجده بالقاهرة. واستمرت الطريقة العزمية فى مسيرة الدعوة إلى الله تعالى على يد خلفائه من بعده، حيث وُجد على رأس المشيخة من بعد المؤسس 4 خلفاء.

«الأول» حاضن لمؤتمرات الفكر

الخليفة الأول «حاضن مؤتمرات الفكر» هو النجل الأكبر للإمام المؤسس، الشيخ أحمد ماضى أبوالعزائم، تخرّج فى كلية غوردون بالخرطوم «شعبة الآداب»، تحمَّل أعباء الجهاد برفقة والده، وبعد توليه الإمامة شكّل عمراً جديداً لدعوة والده، نشر تراثه العلمى، وشهدت سراى آل العزائم فى عهده لقاءات ومؤتمرات إسلامية حضرها الكثير من المفكرين والقادة والساسة الإسلاميين، وانتقل إلى الرفيق الأعلى يوم 20 ربيع أول سنة 1390هـ الموافق 26 مايو 1970م، واستقر جسده الطاهر بجوار والده الإمام المجدِّد.

أما الخليفة الثانى «حامل لواء الدعوة» فهو الإمام عز الدين ماضى أبوالعزائم، حفيد الإمام المجدِّد، والابن الأكبر للخليفة الأول، تخرّج فى كلية الحقوق، وعمل مديراً للشئون القانونية بشركة مصر للبترول، وكان محامياً بالنقض. تولى الخلافة بعد وفاة والده الخليفة الأول الذى أوصى له بها، وقام بنشر القسط الأكبر من تراث جده الإمام المجدِّد، وحمل لواء الدعوة إلى الله تعالى بلا كلل ولا ملل. شيَّد المقر العام الحالى للطريقة العزمية بالقاهرة، وأسس مجلة «الإسلام وطن» التى تصدرها المشيخة. انتقل إلى الرفيق الأعلى يوم الجمعة 22 محرم 1415هـ الموافق أول يوليو 1994م، واستقر جسده بروضته بمسجده بمدينة إيتاى البارود محافظة البحيرة

والخليفة الثالث «ناشر تراث الإمام» هو السيد محمد علاء الدين ماضى أبوالعزائم، حفيد الإمام المجدِّد، وشقيق الخليفة الثانى، تخرّج فى كلية العلوم قسم الجيولوجيا، وعمل بالهيئة العامة للبترول وتدرّج فى سلك الوظائف بها حتى عمل مديراً لمركز المعلومات الجيولوجية، وانتُدب مدة للتدريس بالجامعة، تولى مشيخة الطريقة العزمية عام 1994م، وانتُخب عضواً بالمجلس الصوفى الأعلى بمصر، واختِيرَ عضواً باليونيسكو عام 2009م، وتم اختياره رئيساً للاتحاد العالمى للطرق الصوفية عام 2013م، وقد استكمل نشر معظم تراث جده الإمام المجدِّد

«الرابع» نائب عام الاتحاد العالمي للطرق الصوفية

والخليفة الرابع هو السيد أحمد علاء الدين ماضى أبوالعزائم، ابن الخليفة القائم شيخ الطريقة العزمية، وحفيد الخليفة الأول للإمام المجدِّد، حاصل على ماجستير الإدارة العامة من الأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا وإدارة الأعمال، وهو نائب رئيس مجلس إدارة مجلة «الإسلام وطن»، كما يتولى منصب نائب عام الاتحاد العالمى للطرق الصوفية الذى أسسه والده ليضم الطرق الصوفية بالعالم الإسلامى. قام بعدة أنشطة تحت لواء والده شيخ الطريقة العزمية، منها: ملتقى التربية وإقامة معسكرات شارك فيها العديد من أبناء الطريقة العزمية، كما قام بنشاط السياحة الدينية لزيارة أهل البيت والصحابة والأولياء وعلماء الأمة المنتشرة أضرحتهم فى ربوع مصر، تخللتها دروس أُلقيت فى بعض مساجد الأولياء والصالحين رضى الله عنهم.