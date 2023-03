جيمس هونج يحضر حفل توزيع جوائز الأوسكار.. الأول له في عمر 94 عاما

عبّر الممثل جيمس هونج عن حضور حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، حيث يعتبر الحفل الأول الذي يحضره الممثل البالغ من العمر 94 عاما، قائلا: «إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا، إنها المرة الأولى التي أحضر فيها حفل توزيع جوائز الأوسكار، ها أنا هنا بعد 70 عامًا في الواقع أنا في الـ 94 من عمر».

وتابع الممثل المشارك في فيلم «Everything Everywhere All at Once»، والمرشح لـ 11 جائزة أوسكار، خلال لقاء مع قناة ABC الأمريكية على السجادة الحمراء: «من المؤكد أنك إذا انتظرت طويلاً بما فيه الكفاية فسوف تنجح، وأشكر الفيلم الذي منحني الفرصة لأكون هنا اليوم».

يأمل الممثل الصيني الأمريكي أيضًا ألا يكون ظهوره الأول في حفل توزيع جوائز الأوسكار هو الأخير، متابعا: «يتطلب الأمر مثابرة رغم كل هذه السنوات لتحقيق ذلك، ومن خلال الأفلام والمسلسلا التي قدمتها البالغ عددها 500، أنا هنا الآن، وأتمنى أن أكون هنا العام المقبل والعام الذي يليه».

«Everything Everywhere All at Once» ينافس على 11 جائزة في حفل أوسكار 2023

وحصل فيلم «Everything Everywhere All at Once» على أعلى عدد ترشيحات لجوائز أوسكار في النسخة الـ 95 من الجوائز الشهيرة، من بينها جائزة أفضل فيلم، أفضل إخراج، أفضل سيناريو، أفضل ممثلة، أفضل ممثل مساعد، بالإضافة إلى جائزتي في فئة أفضل ممثلة مساعدة.