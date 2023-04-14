التحفظ على سيارة وقائدها في واقعة دهس شاب بالخليفة

قررت النيابة العامة، التحفظ على السائق المتهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق في منطقة الخليفة، لحين ورود تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة، كما قررت التحفظ على السيارة مرتكبة الواقعة مع انتداب لجنة فنية لفحصها، وكتابة تقرير فني حول السيارة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة، إخطارا من شرطة النجدة بمصرع شاب أثناء عبوره الطريق في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «محمد. محمد. إ»، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى إصابته بنزيف خارجي.

مشرحة زينهم

جرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

ضبط المتهم

كشف تفريغ الكاميرات عن السيارة مرتكبة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السيارة وقائدها، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.