مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21.. سماح بصحبة حسام

تبدأ الحلقة 21 بمشاهد رومانسية بين سماح والضابط حسام حيث تتوالى الأحداث بالحلقة في إطار رومانسي وكوميدي وتطور العلاقة بينهم.

مسلسل 1000حمد الله على السلامة

تطورت العلاقة بين سماح وحسام طوال حلقات المسلسل حتي الحلقة 21 حيث قام الضابط بدعوتها إلى السينما، لكن أثناء ذلك يأتيه اتصال بأن جده في المستشفى فتعرض عليه سماح ذهابها معه، وبعد ذلك يذهبون للسينما وتستمر المشاهد الرومانسية بينهم.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

تعرض شبكة قنوات سي بي سي، مسلسل 1000 حمدالله على السلامة يوميًا، في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، والساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

تأتي مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة، في الثانية والربع مساءً، والساعة الثامنة صباحًا، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل على قناة cbc دراما، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، والساعة السادسة والربع مساءً على قناة سي بي سي دراما.