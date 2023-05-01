تفاصيل صرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. «سجل الآن»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات المهمة بمناسبة عيد العمال، خلال افتتاح مصنع الشرقية للسكر، منها صرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة الذي وجه الرئيس بإنشائه، وفيه يتم تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه.

كيفية التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

وفقا لقرار الرئيس تصرف قيمة الإعانة العاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة وقيمتها 1000 جنيـه، كما وجه الرئيس بإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، ويمكن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بعد التسجيل عن طريق هذا الرابـــــط.

كيفية التأمين على فئات القوى العاملة من فئة العمالة غير المنتظمة

وفقا للهيئة القومية للتأمينات يمكن ​التأمين على فئات القوى العاملة من فئة العمالة غير المنتظمة ​ومد الحماية التأمينية لهم، وذلك بأن يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم ( 1 ) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية:

صورة شهادة الميلاد المميكنة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.