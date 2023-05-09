السجن 3 سنوات لموظف متهم بتزوير محررات رسمية في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات على «ا.م.ق»، موظف، بتهمة تزوير محرر رسمي بدائرة قسم ثان سوهاج.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي ووئام سامي نجيب، وأمانة سر سيد علي بكر ووليد ملقي.

تزوير محررات رسمية

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022، حيث اتهمت جهات التحقيق المتهم بالتزوير في محرر رسمي، والتحالف مع موظفين عموميين بمحكمة سوهاج، في ارتكاب جريمة التزوير في حكم قضائي للدعوى رقم 351 لسنة 2001 مدني مركز سوهاج، بطريقة اصطناعية.

القبض على المتهم

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة أمام المحكمة، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها اليوم.