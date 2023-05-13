أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط «الإسكندرية – المنصورة» والعكس

حددت هيئة السكك الحديدية، أسعار تذاكر السفر بالدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية لبعض محطات خط «الإسكندرية – المنصورة» والعكس، لافته إلى أنها قررت تشغيل قطار «الإسكندرية – المنصورة» سياحي، والذي يمر بسيدي جابر وكفر الدوار وأبوحمص ودمنهور وإيتاي البارود، وكفر الزيات، وطنطا والمنصورة.

أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط «الإسكندرية – المنصورة»

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط «الإسكندرية – المنصورة»، وفق تقرير رسمي أعلنت عنه الهيئة:

- «الإسكندرية - دمنهور»: 20 جنيهاً.

- «الإسكندرية - إيتاي البارود»: 25 جنيهاً.

- «الإسكندرية - كفر الزيات»: 25 جنيهاً.

- «الإسكندرية - طنطا»: 30 جنيهاً.

- «الإسكندرية - محلة روح»: 30 جنيهاً.

- «الإسكندرية - المحلة الكبرى»: 35 جنيهاً.

- «الإسكندرية - سمنود»: 35 جنيهاً.

- «الإسكندرية - المنصورة»: 45 جنيهاً.

أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط «المنصورة - الإسكندرية»

- «المنصورة - سمنود»: 15 جنيهاً.

- «المنصورة - المحلة الكبرى»: 15 جنيهاً.

- «المنصورة - محلة روح» : 15 جنيهاً.

- «المنصورة - طنطا»: 20 جنيهاً.

- «المنصورة - كفر الزيات»: 20 جنيهاً.

- «المنصورة - إيتاي البارود»: 25 جنيهاً.

- «المنصورة - دمنهور»: 30 جنيهاً.

- «المنصورة - الإسكندرية»: 45 جنيهاً.

تطوير نظم الإشارات

وفي سياق متصل، أكدت هيئة السكك الحديدية، استمرار أعمال مشروع تطوير نظم الإشارات في مختلف الخطوط على الوجهين البحري والقبلي، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، مؤكدة أن كل هذه الجهود تهدف إلى الحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، فضلاً عن توفير نظم تتيح لقائدي القطارات الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.