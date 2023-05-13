أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط «القاهرة - المنصورة» والعكس

حددت هيئة السكك الحديدية، أسعار تذاكر السفر للدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة لبض محطات خط «القاهرة – المنصورة» والعكس، لافته إلى استمرار أعمال تطوير نظم الإشارات على جميع خطوط السكك الحديدية، لضمان معدلات سلامة وأمان أعلى، من خلال تحويلها إلى النظام الإلكتروني بدلاً من النظام التقليدي.

أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط «القاهرة - المنصورة»

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط «القاهرة - المنصورة»، وفق تقرير رسمي أعلنت عنه الهيئة، والذي أكد على استمرار أعمال تطوير منظومة السكك الحديدية، وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لتقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة.

- القاهرة بنها: 15 جنيهاً.

- القاهرة قويسنا: 20 جنيهاً.

- القاهرة بركة السبع: 20 جنيهاً.

- القاهرة طنطا: 25 جنيهاً.

- القاهرة محلة روح: 30 جنيهاً.

- القاهرة المحلة الكبرى: 30 جنيهاً.

- القاهرة سمنود: 30 جنيهاً.

- القاهرة طلخا: 30 جنيهاً.

- القاهرة المنصورة: 30 جنيهاً.

أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط «المنصورة- القاهرة»

- المنصورة طلخا: 15 جنيهاً.

- المنصورة سمنود: 15 جنيهاً.

- المنصورة المحلة الكبرى: 15 جنيهاً.

- المنصورة محلة روح: 15 جنيهاً.

- المنصورة طنطا: 20 جنيهاً.

- المنصورة بركة السبع: 20 جنيهاً.

- المنصورة قويسنا: 25 جنيهاً.

- المنصورة بنها: 25 جنيهاً.

- المنصورة القاهرة: 30 جنيهاً.

توطين صناعات النقل في مصر

في سياق منفصل، أكّد تقرير صادر عن وزارة النقل، حرص الوزارة على توطين كل صناعات النقل في مصر، لتطبيق شعار «لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية»، مؤكّدة أنَّه لن يتمّ أي تعاقد جديد لشراء جرارات أو عربات سكك حديدية من خارج مصر خاصة.