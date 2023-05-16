مقتل سمكري سيارات بطلق ناري على يد أحد أقاربه في الدقهلية

لقي سمكري سيارات مصرعه على يد أحد أقاربه، بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، بسبب خلافات أسرية سابقة؛ مما أدى إلى مقتله بطلق ناري أودي بحياته، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز السنبلاوين، يفيد بمقتل شاب يعمل سمكري سيارات بالمدينة، على يد قريبه بسبب خلافات سابقة، إذ قام الجاني بضربه بطلق ناري تسبب في وفاته، وتم نقله إلى المشرحة بالمستشفى لحين انتهاء الإجراءات

مقتل شاب بطلق ناري

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين مقتل «السيد خالد» ويعمل سمكري سيارات بالسنبلاوين بالدقهلية، على يد قريبه، ويدعى «حسني.ع» بسبب خلافات سابقة بالسنبلاوين، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافه، إلا أنه توفى وتم نقله إلى المستشفى، وإيداعه بالمشرحة، لحين استكمال الإجراءات، وتحرر محضر بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.