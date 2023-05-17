مجهول يقتحم منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي.. كان في حالة سُكر

تعرض منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في واشنطن، لاقتحام من قبل رجل مجهول أواخر أبريل الماضي.

وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، تفاصيل الحادث مؤكدة أن منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في واشنطن تعرض لاقتحام من قبل مجهول دون أن يراه حراس الأمن.

مستشار الأمن القومي الأمريكي يواجه الرجل

ونقلت «واشنطن بوست» الأمريكية، عن مصادر، أن الحادث وقع قرابة الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي، ولم يتم تحديد التاريخ، ولم تكن هناك آثار دخول قسري للمنزل، مشيرة إلى أن حراس منزل مستشار الأمن القومي الامريكي جيك سوليفان لم ينتبهوا إلى الرجل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتابعت الصحيفة الأمريكية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، واجه الرجل وأمره بالمغادرة، وأضافت «واشنطن بوست» الأمريكية، أن الرجل كان على ما يبدو، في حالة سكر ولم يفهم مكان وجوده ولا يوجد دليل على أنه كان يعرف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أو يرغب في إيذائه.

الخدمة السرية الأمريكية: أي انحراف غير مقبول

وفي بيان، قالت الخدمة السرية الأمريكية، إنها تدرس الحادث الأمني، مضيفة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لم يصب بأذى، مشيرة إلى أن أي انحراف عن البروتوكول غير مقبول، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس»، الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.