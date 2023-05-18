مقرر «المشاركة السياسية» بالحوار الوطني: مناقشات «الوصاية» تصب في صالح المرأة

قالت البرلمانية سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المشاركة السياسية بالحوار الوطني، إن جلسة مناقشة الوصاية على المال داخل الأسرة، كانت مهمة جدا، ليس فقط بسبب الصدى المجتمعي لمسلسل تحت الوصاية، ولكن لأن أي قضية تمس المرأة لها اهتمام خاص.

منح المرأة حقوقها دون انتقاص

وأضافت «السعيد» خلال استضافتها في برنامج «الحوار الوطني»، مع الإعلامية خلود زهران، على قناة «إكسترا نيوز»، أن المخرجات في هذا المحور اليوم كانت جيدة جدا، وكلها تصب في منح المرأة حقوقها دون انتقاص، وهذا يعني تعديل عدد من التشريعات.

تغير الزمن وتغير المجتمع

ولفتت إلى أن التحاكم لتشريعات صدرت قبل عشرات السنين في الوقت الحالي يسبب مشكلات، نتيجة تغير الزمن وتغير المجتمع، فحق المرأة في رعاية أبنائها عبر بوابة الجد الذي يتحكم في مال الأب المتوفى، يعتبر حقا منقوصا، ولن تتمكن الأم من القيام بدورها.