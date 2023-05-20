كيف تتصرف عند فقدان كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع؟

فقدان الكارت الخاص بعداد الكهرباء مسبق الدفع، من الأمور التي قد تؤرق البعض خوفا من انتهاء الشحن وانقطاع التيار الكهربائي عن الوحدة.

وفي هذا الإطار واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية التعامل في حال فقدان كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبق الدفع وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، على هذا النحو:

وبحسب الموفق، فإنه في حالة فقد كارت الشحن الخاص بـ عداد الكهرباء مسبوق الدفع لابد من اتباع عدد من الخطوات سواء إذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة وهي:

- يجب التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

- يجب تقديم صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

- يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي والاصل للإطلاع عليها.

فقدان كارت الكهرباء للمستأجر

- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له، بالإضافة إلى صورة من التوكيل والأصل للاطلاع.

- يجب أيضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.

وذكر المرفق أنه بعد استكمال الإجراءات السابقة ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة بالطرق المتبعة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.

إجراءات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

وفي سياق متصل، أعلن المرفق في وقت سابق خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء.

1- تقديم صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2- تقديم صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.