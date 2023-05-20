غرفة عمليات بـ«أزهرية كفر الشيخ» لمتابعة امتحانات الابتدائية والإعدادية

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022 - 2023، صباح اليوم السبت، من داخل لجان معاهد إدارتي الرياض وسيدى سالم التعليمية الأزهرية، للاطمئنان علي مدى انتظام سير الامتحانات بلجان الإدارتين.

رئيس المنطقة يتفقد لجان معهد الضبعة الابتدائي

وتفقد رئيس المنطقة، مجمع لجان معهد الضبعة الابتدائي والذي يضم طلاب معاهد الضبعة، وبلتاجي الابتدائي، بإدارة الرياض التعليمية الأزهرية، كما توجه لمتابعة سير العمل بمجمع لجان إصلاح شالما الإبتدائي، بإدارة سيدي سالم التعليمية، والذي يضم معه لجنة المنشأة الجديدة الابتدائي.

وحرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، على ضرورة التواجد مبكراً بمقر اللجان لمتابعة مدى جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب في أول أيام الامتحانات، متابعاً ضوابط فض مظاريف الأسئلة وتوزيعها، كما حرص على الاطلاع على مضمون الأسئلة لقياس مدى مناسبتها لمستوى الطلاب، مشيراً إلى أنها جاءت في مستوي الطالب المتوسط، ولا توجد أي شكاوي منها.

منع ظاهرة الغش نهائياً

وخلال جولته، نوه رئيس المنطقة، علي توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في مناخ يسوده الهدوء والاستقرار، كما شدّد علي منع ظاهرة الغش نهائياً، والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً تواجد الموجهين بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها.

وأفاد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة لمتابعة سير عملية الامتحانات، والرد علي أي استفسارات تخص اللجان على مدار اليوم، موجهاً بفرض الانضباط بداخل اللجان، والالتزام بتطبيق تعليمات وضوابط الامتحانات التي أوصت بها الإدارة العامة للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد.

امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية

جدير بالذكر، أن طلاب الشهادة الابتدائية يؤدون الامتحان اليوم في مادة «القرآن الكريم»، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي «الفقه، واللغة العربية» ورقة أولى «النحو والصرف».