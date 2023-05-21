«الزراعة»: صادرات مصر تتجاوز 3.4 مليون طن هذا العام

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023، حتى 17 مايو 2023، حيث بلغت نحو 3 ملايين و427 ألفا و797 طنا من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها 432 ألفا و342 طنا عن العام الماضي، حيث كانت 2 مليون و995 ألفا و455 خلال نفس الفترة.

أهم الصادرات الزراعية

وأشار التقرير، إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب.

الصادرات الزراعية

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و687 ألفا 697 طنا، بالإضافة إلى تصدير 668 ألفا و695 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 238 ألفا و916 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

واحتلت الفاصوليا المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 54 ألفا و588 طنا، في حين احتلت البطاطا المركز الخامس في الصادرات، بإجمالي 50 ألفا و237 طنا.

صادرات الطماطم

وأوضح البيان، أن صادرات مصر من الطماطم، حازت على المركز السادس، بإجمالي كمية بلغت 41 ألفا و327 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السابع، بإجمالي 23 ألفا و9 أطنان، يليها في المركز الثامن الثوم، بإجمالي 14 ألفا و469 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات، بإجمالي كمية بلغت 8685 طن، بينما حصل الرمان على المركز العاشر بإجمالي كمية بلغت 3520 طنا، وحصل العنب على المركز الحادي عشر، بإجمالي كمية بلغت 2880 طنا.