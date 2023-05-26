كوثر مصطفى: ابتعدت عن الأفكار التقليدية في كتاباتي لمحمد منير

قالت الشاعرة الكبيرة كوثر مصطفى، والملقبة بشاعرة الكينج محمد منير، إن مصر تشهد الآن حربا ضد هويتها، مشيرة إلى أن مطربي الراب والمهرجانات لا يمتلكون أدواتهم ومنتجهم رديء، إذ أن أغاني المهرجانات تحتوي على جمل ليس لها معنى وذات صياغة رديئة.

مصطفى: أكرم حسني حول أغنية علي صوتك بالغنا لـ«نكتة رديئة»

وأضافت «مصطفى» خلال استضافتها مع الإعلامية إيمان أبوطالب، ببرنامجها «بالخط العريض» المذاع على فضائية الحياة، أن سبب ضيقها من الفنان أكرم حسني هو أنه حول أغنية علي صوتك بالغنا إلى «نكتة رديئة» على حد قولها، كما طالبت بإنشاء مسرح للقصيدة الشعرية خاصة بعد نجاح مسرحيتها «مخدة الكحل» التي حققت نجاحا كبيرا في المسرح الصوتي.

‎وعن أولى أغنياتها للفنان محمد منير، قالت إنها بعدما كتبت أول أغنية للفنان محمد منير، وكانت «ساح يامداح» وتعني الافتقاد لشيء ما مثل الأمان والحب، قابل منير تلك الأغنية بما لديه من روح للمغامرة والجرأة الكبيرة.

معرفتها بمحمد منير

وأشارت إلى أن المخرج خيري بشارة كان وسيطا في معرفتها بالفنان الكبير محمد منير، وحينها اتصل بها من أجل تهنئتها بقصيدة «موسم زرع البنات»، أما عن طريقة كتاباتها للفنان محمد منير أكدت أنها كانت تعتمد على الفكرة الجديدة في الكتابة لمنير وليست التقليدية.