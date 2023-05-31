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النائبة جيهان البيومي: المجلس الأعلى للتعليم سيوحد «الجزر المنعزلة»

كتب:

يسرا البسيوني
05:57 م | الأربعاء 31 مايو 2023
لجنة التعليم في الحوار الوطني

لجنة التعليم في الحوار الوطني

أعلنت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تأييدها لمشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار الوطني، بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

تطوير المنظومة التعليمية

وقالت «البيومي»، خلال كلمتها بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، إن هذا المشروع سيوحد الجزر المنعزلة عبر رؤية ثاقبة تسهم في تطوير المنظومة التعليمية كافة.

وقدمت «البيومي» بعض الملاحظات، حول مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بتشكيل المجلس، واقترحت وجود ممثلين من الوزارات المختلفة، على أن يكونوا ملمين بالمنظومة وخطط المجلس الأعلى للتعليم، مع الاستعانة بالخبراء بشكل أكبر.

اللائحة التنفيذية

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تشمل اللائحة التنفيذية آليات الاختيار، وعمليات الإنفاق، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك توازن في إصدار التقارير المقدمة إلى رئيس الجمهورية.

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بقلم يسرا البسيوني