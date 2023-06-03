رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة 2023 والأوراق المطلوبة

العديد من المواطنين يرغبون في استخراج جوار سفر لاعتباره الوثيقة الرسمية التي يستطيعون بها السفر خارج مصر إلى العديد من الدول المختلفة، لذلك حددت وزارة الداخلية المصرية رسوم استخراج جواز سفر لأول مرة 2023 وما هي الأوراق المطوبة لاستخراجه.

رسوم استخراج جواز سفر لأول مرة

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة 2023.

وحسب ما نشرت الجريدة الرسمية خلال عددها الذي صدر في 6 مارس من العام الجاري 2023، فقد قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تعديل رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة 2023 ليكون 505 جنيهًا مصريًا لا غير.

رسوم استخراج بدل تالف أو فاقد

والمبلغ الذي تمّ تحديده لـ استخراج جواز سفر لأول مرة يكون شاملًا على الرسوم المقررة والتكلفة الفعلية للجواز سواء طباعته أو إصداره أو وجود علامات تأمينية، كما أن الرسوم لاستخراج بدل تالف أو فاقد لجواز السفر لن يتجاوز ذلك مبلغ 755 جنيهًا.

المستندات المطلوبة لـ استخراج جواز سفر لأول مرة 2023

1- صورة البطاقة الشخصية مع الاطلاع على الأصل.

2- 4 صور ألوان حديثة خلفيتها بيضاء (4×6).

3- مستند يحدد موقف المتقدم من التجنيد بالنسبة للذكور.

4- تقديم صورة من المؤهل الدراسي أذا كان غير مثبت البطاقة مع الاطلاع على الأصل.

5- دفع الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر.