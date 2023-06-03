«الإصلاح والنهضة»: الهدف من المجلس الأعلى للتعليم توحيد السياسات التعليمية

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنَّ الآراء المطروحة خلال مناقشات قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب في الحوار الوطني تعددت، مشيرا إلى أنها تناولت بالأساس الهدف من القانون، وهو توحيد السياسات التعليمية والتنسيق بين الاستراتيجيات.

عبد العزيز: الغرض الأساسي من وجود مجلس أعلى يضم استراتيجيات التعليم

وأضاف «عبد العزيز» في مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة للحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامية دارين مصطفى، أنَّ الغرض الأساسي من وجود مجلس أعلى يستطيع أن يضم كافة الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم ووضع استراتيجية موحدة عامة في مصر لكافة أطياف ومؤسسات التعليم، سواء فني أو جامعي أو غيره.

الآراء خلال مناقشات قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنَّ الآراء تناولت «فلسفة القانون» وهل هو خاص برسم السياسات أم وضع السياسات أم توحيدها، بجانب محاولة التوضيح والإجابة عن المُراد بالتنسيق بين الجهات.. وهل الجهات المعنية رقابية أم تنفيذية وما يترتب على ذلك من تحديد عدد خبراء التعليم والمختصين.