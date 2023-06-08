ضبط 15 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية 

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي، للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم الحصاد.

وشكلت حملات تموينية برئاسة عبد الكريم عوض الله مساعد مدير المديرية ومحمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، أسفرت عن تحرير المحضر رقم 8509 لسنة 2023 جنح مركز الحسينية، وضبط 15 طنا و270 كيلو قمح قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق مركز الحسينية.

يأتي ذلك من منطلق إحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئه سلامة الغذاء والرقابه على الصادرات.