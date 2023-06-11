 مواعيد قطارات عيد الأضحى الـ«VIP».. اعرف جدول التشغيل

حددت هيئة السكك الحديدية، مواعيد قطارات عيد الأضحى المبارك 2023 الـ«VIP»، في تقرير لها، موضحة أنه تقرر زيادة منافذ بيع التذاكر، وتخصيص قطارات إضافية لاستيعاب الركاب كافة خلال فترة عيد الأضحى، مؤكدة على استمرار أعمال الصيانة بصفة مستمرة للقطارات.

مواعيد قطارات عيد الأضحى المبارك

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل مواعيد قطارات عيد الأضحى المبارك 2023 الـ«VIP»:

قطار رقم 1940

- يتم تشغيل قطار رقم 1940 على خط «القاهرة - أسوان».

- يعمل قطار رقم 1940 في الفترة من 22 يونيو حتى 7 يوليو المقبل.

- يقوم القطار الساعة 9:50 مساءًا من محطة القاهرة.

- يصل قطار رقم 1940 إلى محطة أسوان الساعة 10:30 صباحًا.

قطار رقم 1941

- يتم تشغيل قطار رقم 1941 على خط «أسوان - القاهرة».

- يتم تشغيل القطار في الفترة من 23 يونيو حتى 8 يوليو المقبل.

- يقوم القطار الساعة 10:30 مساءًا من محطة أسوان.

- يصل قطار رقم 1941 إلى محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

قطار رقم 1946

- يتم تشغيل قطار رقم 1946 على خط «القاهرة - أسوان».

- يتم تشغيل القطار يوم 26 يونيو فقط.

- يقوم قطار رقم 1946 في تمام الساعة 5:00 مساءًا من محطة القاهرة.

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 5:15 صباحًا.

قطار رقم 1947

- يتم تشغيل القطار على خط «أسوان - القاهرة».

- يعمل قطار رقم 1947 يوم 1 يوليو فقط.

- يقوم قطار رقم 1947 الساعة 12:50 صباحًا من محطة أسوان.

- يصل قطار رقم 1947 إلى محطة القاهرة الساعة 3:00 مساءًا.