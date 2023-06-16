السيطرة على حريق بعقار في مدينة نصر

شهد حي شرق مدينة نصر بالقاهرة حريقًا نشب بسبب ماس كهربائي بالعقار رقم 5 شارع النشاط المتفرع من عباس العقاد، وتم التحرك فور إبلاغ غرفة عمليات الحي.

وتابع اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الأزمات وقوات الحماية المدنية تنسيق جهود الجهات المختصة، وتمت السيطرة على الحريق دون أي خسائر في الأرواح.

رفع كشك مخالف

في سياق منفصل، وفي إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة على صفحات التواصل الاجتماعي، تم رفع كشك من أمام العقار رقم 4 من عمارات الهيئة العربية للتصنيع من شارع مكرم عبيد بمدينة نصر.

إزالة الإشغالات

كما قامت أجهزة حي شرق مدينة نصر في ضوء تنفيذ توجيهات محافظ القاهرة بضرورة التواجد الميداني المستمر للتصدي لكافة صور الإشغالات المخالفة التي تعوق سير المارة، والسيارات ومنع تشوه المظهر الجمالي والحضاري بشوارع وميادين الحي، تابع رئيس حي شرق مدينة نصر، فريق العمل من إدارة الاشغالات والمتابعة الميدانية، وتم رفع شادر الأغنام من أمام سور مدرسة جمال عبد الناصر للغات وجاري رفع ما يستجد من إشغالات ومخالفات.