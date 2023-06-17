رفع كفاءة العناية المركزة في مستشفى أولاد صقر بتكلفة 10 ملايين جنيه

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية بمستشفى أولاد صقر المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى أولاد صقر

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى أولاد صقر، بدءاً بقسم الاستقبال والطوارئ، ثم العيادات الخارجية والمعامل والصيدليات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من تواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة، ولاحظ وجود تكدس من المرضى بعيادة الأطفال، ووجه بزيادة أطباء الأطفال بالعيادة وتم ذلك على الفور، كما قام بمناظرة سجلات التردد على عيادة تنظيم الأسرة، والتأكد من توافر المستلزمات والوسائل المختلفة بها، وكذلك مناظرة تردد الحالات على عيادة طب الأسنان.

تطوير العناية المركزة بمستشفى أولاد صقر

كما اطمأن وكيل الوزارة على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بوحدة العناية المركزة الجديدة بالدور الثالث، والتي وجه بتشغيلها تجريبياً السبت الماضي أثناء زيارته للمستشفى، بعد تطويرها ورفع كفاءتها وتوسعتها، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 10 ملايين جنيه، حيث بلغت الأعمال الإنشائية أكثر من 4 ملايين جنيه دعم من ميزانية المديرية، والتجهيزات الطبية 6 ملايين جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، والتي بلغت القدرة الاستيعابية لها 21 سرير بدلاً من 15 سريرا بالعناية القديمة، وتم تزويدها بعدد 12 جهاز تنفس صناعي، وعدد 21 مونيتور، إضافة إلى مختلف الأجهزة الطبية الأخرى، من أجهزة السونار إيكو، وأشعة، وسرنجة ومضخة محاليل، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تفعيل كافة السجلات والخاصة بالإشغال والترصد والخروج والوفاة وغيرها، والتأكد من استيفاء البيانات بالسجلات، وتدوين الإجراءات العلاجية والتمريضية بها.

كما تفقد «مسعود» قسم العمليات الجراحية بالمستشفى، موجهاً بسرعة الانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بها في خلال أسبوع، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، وأعمال عزل الأسطح لحماية المبني من مياه الأمطار وأشعة الشمس.