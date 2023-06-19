إيرادات «The Flash» تقفز لـ139 مليون دولار في دور العرض السينمائي بأمريكا

ارتفعت إيرادات فيلم «The Flash» في دور العرض السينمائي حول العالم لتصل لـ 139 مليون دولار خلال 4 أيام، من بينهم 64 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 75 مليون دولار في السوق الخارجي، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وتصدر فيلم «The Flash» قائمة الإيرادات اليومية للسينما الأمريكية على مدار 4 أيام على التوالي، فحقق في اليوم الأول 24.5 مليون دولار، بينما في اليوم الثاني حقق 15.7 مليون دولار، ومع اليوم الثالث وصلت الإيرادات لـ 14.9 مليون دولار، بينما تراجعت بنسبة 40 % عن اليوم السابق، لتبلغ 8.9 ملايين دولار في اليوم الرابع.

تفاصيل فيلم «The Flash»

وتدور أحداث فيلم «The Flash» حول «باري» الذي يسافر بالزمن إلى الوراء لمنع وفاة والدته، الأمر الذي يترتب عليه عواقب غير مقصودة، الفيلم من إخراج آندي موسكيتي، من سيناريو كريستينا هودسون وبطولة عزرا ميلر في دور «باري ألين» و«فلاش» إلى جانب ساشا كالي ومايكل شانون ورون ليفينجستون وماريبيل فيرديو وكيرسي كليمونز وأنتجي تراو ومايكل كيتون.