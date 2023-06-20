5 يوليو.. سماع الشهود في محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالمطرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 3 أشخاص، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في المطرية، لجلسة 5 يوليو المقبل، لسماع الشهود.

القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالمطرية

وذكر إمر إحالة المتهمين أن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من القبض على 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المطرية، بعد ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية، مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف العقار وأمكن ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم، وعُثر بداخله على الأدوات المستخدمة في حفر حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 7 أمتار.

العقوبة القانونية للتنقيب عن الآثار

يقول المحامي حمدي العربي، لـ«الوطن»، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، إضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب في استخراج قطع أثرية، ففي هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهي الاتجار في الآثار.