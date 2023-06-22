ضبط سائق طمس لوحات سيارته الملاكي بالشروق

قالت وزارة الداخلية، في بيان، إن بالنسبة لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن تعليق مدعوم بصورة يتضمن قيام قائد سيارة ملاكي بطمس لوحاتها المعدنية.

تحديد السيارة ومالكها

بالفحص تم تحديد السيارة ومالكها أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

وباستدعائه وسؤاله أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.