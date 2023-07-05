خطوات عبور البوابات الإلكترونية.. اتبع السهم الأخضر واستخدم التذكرة مرة واحدة

يكثر استخدام المواطنين للقطارات في ظل إجازة عيد الأضحى، وقبل الدخول إلى الأرصفة المخصصة لاستقلالها لا بد من عبور البوابات الإلكترونية المخصصة لذلك، والتي تواجه المواطنين في مداخل المحطات، وخاصة محطة مصر لمن يستقلون القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس.

خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية

وفي إطار سلسة خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة تستعرض «الوطن» خطوات عبور البوابات الإلكترونية للسكة الحديد.

- الحصول على تذكرة السفر قبل دخول المحطة.

- الدخول باتجاه السهم الأخضر.

- وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة، حيث يوجد بها مكان مخصص للتذاكر وأخر للكروت.

- وضع التذكرة على عدسة الماكينة لقراءتها.

- لا يمكن الدخول والخروج من الأبواب إلا باستخدام التذكرة أو الاشتراك.

- الوقوف قبل حدود الماكينة حتى تفتح البوابة.

- الدخول بعد فتح الأبواب.

-لا يسمح إلا بمرور فرد واحد.

- توجد بوابات لدخول وخروج ذوي الهمم بكل مدخل.

- التوجه للرصيف واستقلال القطار.

الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول.

تستخدم التذكرة مرة واحدة للدخول والخروج يوم السفر.

قطارات إضافية في عيد الأضحى

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت عن تشغيل 176 قطارا إضافيا علاوة علي القطارات الحالية في عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 22/6/2023 إلى 8/7/2023، تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم، كما زودت شبابيك التذاكر وشددت الرقابة عليها.