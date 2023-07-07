هند الضاوي: مصر ركيزة أساسية لحماية الأمن العربي ضد المخططات الخارجية

قالت هند الضاوي الكاتبة الصحفية، إن مصر هي الركيزة الأساسية في المنطقة العربية وهي التي تتولى مسؤلية حماية الأمن القومي العربي ضد المخططات الخارجية سواء كانت الإقليمية غير العربية أو الدول الأجنبية الذي لديها مصالح في منطقة كانت مستعمرة سابقًا.

المنطقة شهدت سيناريوهات كثيرة

وأوضحت «الضاوي»، في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن المنطقة العربية شهدت سيناريو منذ عام 2011 وكان ذلك بسبب ما يسمى «بالفوضى الخلاقة» وهو نظام دعمته بعض القوى الخارجية لإعادة السيطرة على المنطقة وعلى الدول العربية وملتقى الطاقة وملتقى المضايق التي تربط العالم.

وتابعت الكاتبة الصحفية، أن مصر هي الدولة صاحبة هذا الصحوة بمعنى هي التي قامت بهدم هذا المشروع واستطاعت بناء هذه المنطقة مرة أخرى، كما دعت مصر بشكل معلن إلى استعادة الدول الوطنية التي انهارت بشكل كبير بسبب تفكك الوضع الأمني فيها مثل «ليبيا وسوريا وتونس».