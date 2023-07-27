ما هي عقوبة ولي الأمر حال غياب الطفل عن المدرسة؟.. قانوني يجيب

حصل الطفل المصري على عدد من الامتيازات المختلفة، حيث تدعمه الدولة بشتى الطرق، وتوفر له حياة كريمة، ويعد الحق في التعليم من أهم الحقوق للطفل المصري، بالتالي عملت الدولة المصرية على تنظيم الأمر من خلال سن قوانين وضوابط لالتحاقه بالمدرسة، فضلا عن سن عقوبات ضد منعه من الذهاب للمدرسة دون سبب مقنع.

الحق في التعليم في القانون

وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن»، إنّ قانون التعليم من القوانين التي ساندت حق الطفل في التعليم، وجاء في طياته عقوبات ضد ولي الأمر في حال تغيب الطفل عن المدرسة دون أسباب تدعي لذلك، وهو ما ورد تحديدا في المادة رقم 19 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.

وأوضح الحديدي، أنّه وفقا لهذه المادة، يجب أن يواظب الطفل على الذهاب للمدرسة في المواعيد المحددة لذلك، وحال عدم ذهابه لمدة 10 أيام متصلة، يتم حينها إرسال إنذار كتابي من المدرسة إلى ولي الأمر، ويجب أن يوقع الأخير عليه.

عقوبات منع الطفل من الذهاب للمدرسة

وأشار الخبير القانوني، إلى أنّه في بعض الأحيان يرفض ولي الأمر ويمتنع عن استلام الإنذار الكتابي المرسل من المدرسة، وهي واحدة من الأمور التي تطرق لها قانون التعليم، حيث قال الحديدي: «الامتناع عن استلام الإنذار يعرض ولي الأمر للمساءلة القانونية، ففي هذه الحالة يجب تسليم ولي الأمر لنقطة الشرطة أو العمدة».

وأضاف: «ولكن هناك نوع آخر من الاستجابة السلبية للانذار، وهو استمرار غياب الطفل من المدرسة حتى بعد استلام الإنذار»، وأوضح أنّ من هذه الحالات يمر أسبوع على موعد استلام ولي الأمر للإنذار ولم يتوجه للمدرسة لتبرير سبب غياب الطفل، أو إرساله للمدرسة مرة أخرى، او بعد فترة يعود الطالب مرة أخرى للغياب من المدرسة، في هذه الحالة يتم تطبيق العقوبة التي وردت في المادة رقم 21 من هذا القانون، وهي دفع غرامة 10 جنيهات، وأضاف: «وفقا للمادة القانونية، تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره».