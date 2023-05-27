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استجابة للتوجيه الرئاسي.. جلسة خاصة بالحوار الوطني لمناقشة «قانون مجلس التعليم»

كتب:

يسرا البسيوني
08:21 م | السبت 27 مايو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

استجابةً لدعوة رئيس الجمهورية، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه اليوم، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وسيتم عقد الجلسة، يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

 

 

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