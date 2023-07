لحظة تجمد زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ الأمريكي وسط خطابه.. توقف عن الحديث فجأة

توقف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، عن الحديث فجأة خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، ما أثار تساؤلات حول صحته ومستقبله الصحي، بحسب ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وتم اصطحاب ماكونيل البالغ من العمر 81 عاما من زميله السيناتور الجمهوري، جون باراسو، من المؤتمر الصحفي إلى مكتبه، بعيدا عن الميكروفونات عقب توقفه عن الحديث في منتصف خطابه لمدة 20 ثانية، حيث كان يتحدث عن تعاون بين الحزبين، ما أثار الشكوك والتساؤلات من الحاضرين حول حالة صحته.

Senate Minority Leader Mitch McConnell abruptly stops speaking during a press conference as nearby Senators and aids intercede to lead him away from the podium. pic.twitter.com/pAr91uRSsy

وذكر مساعدوه أنه عاني من بعض الدوار، وتمكن من استئناف الكلام في بضع دقائق، وفي وقت سابق من هذا العام تعرض ماكونيل لإصابة خطيرة في الرأس بعد أن سقط ومن المرجح أن تكون قد أثرت عليه.

وتلقى زعيم الأقلية أسئلة وسائل الإعلام بعد أن استطاع الكلام وقال إنه «بخير» وأنه قادر علي أداء واجباته القيادية، وقال مساعده أيضا: «كما رأينا عاد إلى التعامل مع الأسئلة والأجوبة والتي كما لاحظنا جميعا أنها كانت حادة».

BREAKING: Mitch McConnell has cognitive malfunction at podium



Has to be escorted away by fellow Senators



This man has clear cognitive impairments after sustaining serious head trauma from his fall a few months ago



It is clear that he should resign pic.twitter.com/iLNJvCRmx7