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لحظة تجمد زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ الأمريكي وسط خطابه.. توقف عن الحديث فجأة

كتب:

أحمد عادل موسى
10:42 ص | الخميس 27 يوليو 2023
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل

توقف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، عن الحديث فجأة خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، ما أثار تساؤلات حول صحته ومستقبله الصحي، بحسب ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

ماكونيل عانى من بعض الدوار

وتم اصطحاب ماكونيل البالغ من العمر 81 عاما من زميله السيناتور الجمهوري، جون باراسو، من المؤتمر الصحفي إلى مكتبه، بعيدا عن الميكروفونات عقب توقفه عن الحديث في منتصف خطابه لمدة 20 ثانية، حيث كان يتحدث عن تعاون بين الحزبين، ما أثار الشكوك والتساؤلات من الحاضرين حول حالة صحته.

وذكر مساعدوه أنه عاني من بعض الدوار، وتمكن من استئناف الكلام في بضع دقائق، وفي وقت سابق من هذا العام تعرض ماكونيل لإصابة خطيرة في الرأس بعد أن سقط ومن المرجح أن تكون قد أثرت عليه.

وتلقى زعيم الأقلية  أسئلة وسائل الإعلام بعد أن استطاع الكلام وقال إنه «بخير» وأنه قادر علي أداء واجباته القيادية، وقال مساعده أيضا: «كما رأينا عاد إلى التعامل مع الأسئلة والأجوبة والتي كما لاحظنا جميعا أنها كانت حادة».

سقوط ماكونيل تسبب في ضعف جسده

وظهر ماكونيل في جسم ضعيف جسديا وذلك نتيجة سقوطه الذي تسبب في كسر ضلع له، حيث قضى بعض الوقت في مركز لإعادة التأهيل، وتغيب عن مجلس الشيوخ لأكثر من شهر قبل أن يعود.

ومن المعروف أيضا أن زعيم الأقلية أصيب بشلل الأطفال عندما كان طفلا، لذلك يمشي دائما بحذر ويتجنب السلالم، وبعد سقوطه أصبح أكثر حذرا.

وظهر ماكونيل أيضا في المناسبات الأخيرة باستخدامه أجهزة مساعدة للسمع حيث يواجه صعوبة في سمع الأسئلة الموجهة إليه.

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