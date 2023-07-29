موعد صرف معاشات أغسطس 2023.. زيادة تصل لـ1635 جنيها

قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023، مقرر لها أول أغسطس المقبل، الذي يوم الثلاثاء، بزيادة قدرها 15%، بحد أدنى 170 جنيهًا، و1635 جنيهًا كحد أقصى.

الرئيس السيسي يرفع المعاشات 15%

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أقر زيادة المعاشات لجميع المستحقين بنسبة 15%، منذ شهر أبريل الماضي لعام 2023.

طرق صرف معاشات شهر أغسطس 2023

وكشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن طرق صرف معاشات شهر أغسطس 2023، وهي:

- مكاتب البريد.

- ماكينات الصرف الآلي.

منافذ شركات فوري.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لها، وذلك لجميع المواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات:

- إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني «أون لاين».

- استخراج الرقم التأميني لأول مرة.

الخط الساخن للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

وللتواصل مع الهيئة القومية للتأمينات، عليك الاتصال بالخط الساخن على الرقم 16217، من الأحد للخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.