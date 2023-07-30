نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. متاحة عبر «الوطن»

ساعات وتُتاح نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس على موقع الوطن، في إطار الدور الخدمي والتربوي والتعليمي للجريدة، حيث خصصت رابطًا إلكترونيًا يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الحصول على النتيجة بمجرد كتابة رقم الجلوس والاسم رباعيًا واختيار الشعبة، فضلًا عن كتابة البريد الإلكتروني واسم المحافظة.

تفاصيل مهمة عن نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس ستشمل جميع المواد الدراسية كالفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة والتطبيقية لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، مواد التاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

وفق بيان رسمي لوزارة التربية والتعليم، صادر عنها منذ قليل، فإن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، تمر حاليًا بمراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة، ومن المقرر أن يحدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلانها رسميًا وإعلان أسماء وأعداد الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية والأدبية.

أبرز 13 معلومة عن نتيجة الثانوية العامة 2023

- نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 لن تتجاوز 79%

- مجاميع نتيجة الثانوية العامة 2023 قريبة من العام الماضي

- الأول لن يحصل على مجموع 100%

- الكنترولات تحدد قائمة الأوائل

- وضع درجات الرأفة

- الكشف عن نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة بعد النتيجة

- نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة وعدد الحاصلين على الدرجات النهائية كبير

- قائمة الأوائل تضم من 35 إلى 40 طالبا.

- انتهاء التحقيق مع المتورطين في الغش بامتحانات الثانوية العامة

- المدارس الحكومية في مقدمة أوائل الثانوية العامة 2023

- 828 طالبا يستحقون درجات الحافز الرياضي في الثانوية العامة

- تحذيرات من منشورات تدعي تعديل درجات امتحانات الثانوية العامة

- نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023.. الدرجات عالية ومبشرة