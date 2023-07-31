إيناس عز الدين تعلن نجاح نجلها في الثانوية العامة: «جاب 75% شعبة أدبي»

عبّرت الفنانة إيناس عز الدين، عن سعادتها بنجاح نجلها في الثانوية العامة، وحصوله على مجموع 75% شعبة أدبي .

إيناس عز الدين تعلن مجموع نجلها في الثانوية العامة

وقالت «عز الدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سعيدة بمجموع ابني، الحمد لله ربنا كلل تعبه على خير، وأنا كنت أعيش حالة القلق التي تعيشها الأسر على أبنائهم بسبب نتيجة الثانوية العامة 2022، نتيجة الثانوية العامة بالنسبة لي يوم لا يُنسى في حياتي».

وعن مجموعها في الثانوية العامة قالت «إيناس»: «حصلت على مجموع 80%، واضطررت لدخول كلية التجارة بسبب مجموعي، من شعبة أدبي، وأهلي كانوا متوترين في ذلك اليوم بصورة كبيرة، ربنا يفرح قلب كل أم وأب بأولادهم».

رسالة إيناس عز الدين لجمهورها

وكتبت إيناس عز الدين عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا جابر الخواطر الحمد لله والشكر لله يا رب، مبروك يا نور عيني يا فرحة قلبي، فرحانة يا عمري، 75% أدبي محمد أحمد العيسوي».

وتوالت عليها التعليقات من الجمهور، مهنئين نجلها بمجموعه في الثانوية العامة، ومتمنين له دخول أفضل الكليات.