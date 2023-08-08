10 خدمات تقدمها مراكز العملاء بشركة «مياه القاهرة».. منها شحن العدادات

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن مركز خدمة عملاء زهراء المعادي والمعراج، الكائن في شارع وادي دجلة، أمام المسجد الكويتي بزهراء المعادي، يقدم الخدمة لعدد من المناطق، ومنها مدينة المعراج، وشرق الأوتوستراد، وزهراء المعادي، والإسكان الكندي، وشق الثعبان، ومدينة الوحدة، والمنطقة الصناعية.

10 خدمات للمواطنين

وأشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة إلى الخدمات التي يقدمها مركز خدمة زهراء المعادي للمواطنين، ومنها:

- التعاقد على وصلة أو عداد عقار أو شقة أو محل.

- استبدال عداد، أو وصلة مياه.

- تغيير قطر وصلة.

- فحص عداد.

- سداد فواتير.

- تعديل بيانات اشتراك.

- الرد على الاستفسارات.

- فحص الشكاوى المحاسبية.

- شحن العدادات مسبقة الدفع.

- طلب تأدية الخدمات في المنازل من خلال مراكز خدمة العملاء.

استطلاع آراء المواطنين

كما أتاحت شركة مياه الشرب بالقاهرة نموذج استطلاع رأي حالة المياه بأحياء القاهرة أمام المواطنين عن شهر أغسطس 2023، ودعت العملاء إلى سرعة استيفاء الاستطلاع بالبيانات المطلوبة، بهدف تحسين وتطوير خدمات مياه الشرب بالمنطقة، وتضمنت بيانات استطلاع الرأي الاسم، ورقم التليفون، والحي أو المنطقة، والعنوان التفصيلي.

كما تضمن الاستطلاع عدة أسئلة، منها هل تصلك المياه بصورة منتظمة؟، وهل تصلك المياه بجودة عالية؟، وفي حالة عدم وجود المياه.. ما هو سبب عدم الجودة؟، وهل يتم قراءة عداد المياه بانتظام؟، وهل شاهدت أي نشاط توعوي للحفاظ على مياه الشرب والصرف الصحي؟، وكيف تتواصل مع الشركة في حال حدوث مشكلة؟، وما مدى الرضا عن الخدمات التي تقدمها الشركة؟، وهل لديك شكاوى أو مقترحات؟.