بعد رحيله.. مصطفى درويش ينافس على جائزة أفضل دور ثان بمهرجان القاهرة للدراما

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية والاستثنائية، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، والمقرر إقامتها يوم 24 أغسطس الجاري، ضمن احتفالية Starscrapers Awards، والتي تقام تحت عنوان «60 سنة دراما»، عن القائمة الكاملة للفنانين، المنافسين على جائزة أفضل دور ثان.

الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما

وكان الفنان يحيى الفخراني، أعلن عن استحداث جائزة جديدة بتصويت الجمهور، ويمكن التصويت من خلال الضغط هنا.

قائمة الفنانين المنافسين على جائزة أفضل دور ثان

وجاء في مقدمة قائمة الفنانين المنافسين على أفضل دور ثان، الفنان الراحل مصطفى درويش، والتي ضمت أيضا:

محمد محمود

دياب

رشدي الشامي

محمود عبد الغني

أحمد بدير

محمد سلام

هشام إسماعيل

عصام السقا

أحمد داش

أحمد فهيم

منذر رياحنة

مجدي بدر

خالد كمال

محسن منصور

تامر نبيل

ماجد المصري

أحمد خالد صالح

محمد رياض

محمد القس

محمد عبد الحافظ

أحمد الرافعي

إبراهيم السمان

جهاد سعد

كمال أبو رية

محمد فهيم

محمد ثروت

محمود البزاوي

أحمد وفيق

جمال عبد الناصر

خالد أنور

محمد فراج

جلال العشري

إيهاب فهمي

حمزة العيلي

محمد رضوان

طه دسوقي

مصطفى أبو سريع

باسم سمرة

يوسف عثمان