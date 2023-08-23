كليات متاحة لأصحاب مجموع 50% بالمرحلة الثالثة للتنسيق.. تعرف عليها

بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، يترقب طلاب الثانوية العامة بدء تنسيق المرحلة الثالثة من أجل تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات، التي من المقرر أن تظهر خلال الساعات المقبلة، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، الكليات المتاحة للطلاب الحاصلين على 50%.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة، وفق تنسيق العام الماضي، ومن المتوقع أن تتواجد في تنسيق الكليات للعام الحالي:

خدمة اجتماعية حلوان

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

خدمة اجتماعية الفيوم

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية أسيوط

كلية آداب

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه القاهرة

آداب دمياط

آداب أسوان

آداب بنات عين شمس

آداب العريش

آداب المنيا

آداب الوادي الجديد

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه بنها

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب أسيوط

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق مدينة السادات

سياحة وفنادق مطروح

سياحة وفنادق الأقصر

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

كليات تربية

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية أسوان

تربية نوعية دمياط

تربية طفولة جنوب الوادي بالغردقة

تربية رياضية بنين مطروح

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية نوعية موسيقية المنوفية

حقوق حلوان

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

حقوق انتساب موجه سوهاج

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق مدينة السادات

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه أسوان

حقوق انتساب موجه بنها

حقوق انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه طنطا