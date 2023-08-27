طلاب الدور الثاني بالثانوية الأزهرية يمتحنون الديناميكا والتوحيد والفلسفة

انطلق منذ قليل، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية لأقسام العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية، ويؤدي الآن طلاب الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، امتحانات مادة الديناميكا، ومادة التوحيد، للقسم العلمي، بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي، امتحانات الدور الثاني، في مادة اللغة الفلسفة والمنطق.

وكانت قد انطلقت امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، السبت قبل الماضي، وتستمر حتى يوم الاثنين 28 أغسطس الجاري، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي 49 ألفًا و693 طالبًا وطالبة.

قطاع المعاهد الأزهرية

وذكر قطاع المعاهد الأزهرية، أنَّ عدد المتقدمين للامتحانات من القسم الأدبي 33 ألفًا و238 طالبًا، ومن البنين 21 ألفًا و107 طلاب، ومن الفتيات 12 ألفًا و131 طالبًا، ومن القسم العلمي بنين 8648 طالبًا، ومن الفتيات 7807 طالبات، بإجمالي 16 ألفًا و455 طالبًا.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات لخروجها في أفضل حال.

امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

وتحرص غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية المشرفة على امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية على الاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مؤكّدة أنَّها لم ترد إليها أي شكوى تتعلق بالامتحانات أو الإجراءات الخاصة بها على مستوى جميع المناطق الأزهرية.