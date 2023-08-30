عضو «اقتصادية النواب»: انضمام مصر للبريكس يرفع قيمة الجنيه

قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن انضمام الدولة المصرية إلى تكتل البريكس خطوة إيجابية جدا، ومن شأنها التأثير إيجابيًا على الاقتصاد المصري بل، وتساهم أيضا في حل الأزمة الاقتصادية الحالية والمرور منها بسلام، فضلا عن أنها جاءت في توقيت مهم وهو البناء للجمهورية الجديدة، وتلك الخطوة من شأنها المساهمة في البناء لها بشكل كبير.

فوائد انضمام مصر لتكتل بريكس

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن انضمام الدولة المصرية لتكتل البريكس خطوة قوية للاقتصاد المصري، ويعود عليه بالنفع الكبير، وأبرز الأسباب لذلك هي التعامل بين دول المجموعة بالعملة المحلية.

وأوضح «الصعيدي»، أن التبادل التجاري بين دول التكتل سيكون بالعملة المحلية لكل دولة، وهو ما يؤدي إلى حد الأزمة الدولارية، وتخفيف الطلب على الدولار، بالإضافة إلى أن هذا التكتل من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري دوليا في السوق مقابل العملات الأخرى.

انضمام الدولة للبريكس خطوة مفيدة وقوية

كما لفت إلى أن قبول الدولة المصرية في البريكس، يؤكد أن مصر دولة قوية، ولديها اقتصاد قادر على الاستقرار، ولا يمكن إنكار أن دخول الدولة للبريكس يعد خطوة مفيدة وقوية جدا بكل المقاييس.

وتوجه عضو اقتصادية النواب، بالشكر للحكومة وكل المؤسسات في الدولة المصرية التي عملت جاهدة خلال الفترة الماضية حتى يتم قبول مصر للانضمام في البريكس، حيث أن هذا الانضمام يعد حصاد لجهد كبير تم بذله من قبل القيادة السياسية بالدولة والحكومة.