مصرع شخصين في تصادم سيارة وموتوسيكل ببورسعيد

لقي رجل وطفل مصرعهما أمس، في تصادم سيارة وموتوسيكل على طريق بورسعيد المنزلة، بعد كمين شادر عزام الأمني جنوب بورسعيد، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المتوفيين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شخصين في حادث تصادم

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة، بإنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى 30 يونيو، جثتين هامدتين في تصادم سيارة مع موتوسيكل على طريق بورسعيد المنزلة القديم، وبفحص هويتهما تبين أنهما أحمد محمد زكي عطية 50 سنة، وإبراهيم الأمير الدسوقي 12 سنة.

وتبين من التحريات الأولية، أنّ الرجل كان يقود دراجة نارية ومعه طفل، واصطدما بسيارة مسرعة، مما تسبب في سقوطهما على الأرض وأدى إلى وفاتهما.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وضبط قائد السيارة المسرعة في الحادث، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجرى التحفظ على السيارة والموتوسيكل ونقلهما إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية.