وكيل «تشريعية النواب»: 18 عاما شرطا للقيد في سجلات الناخبين

أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تغيير سن استخراج بطاقة الرقم القومي لـ15 عاما بدلا من 16، لا يعني أحقية الشخص في إضافة اسمه ضمن قاعدة بيانات الناخبين.

إدراج بيانات الناخبين

وأوضح «الطماوي» في تصريحات لـ«الوطن»: أنه وفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يحق لكل من أتم سن الـ18 عاما، الانضمام إلى قاعدة بيانات الناخبين للمشاركة في الانتخابات، لا سيما أن هذه القاعدة تحتوي على كل بيانات الناخب من البالغين سواء كانوا من الذكور أو الإناث، وعليه يحق له ممارسة حقوقه السياسية بإبداء الرأي في الانتخابات والاستفتاءات المختلفة.

استخراج بطاقة الرقم القومي لسن 15 عاما

أشار إلى أن قانون الأحوال المدنية، هو المنظم لاستخراج بطاقة الرقم القومي في سن الـ15 عاما، لافتا إلى أن المشرع استهدف من تعديل قانون الأحوال المدنية، إعطاء الطفل المزيد من الحقوق القانونية أمام القضاء.

وشدد النائب إيهاب الطماوي، على أنه بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، يتم تنقية قاعدة الناخبين وغلقها، ولا يجوز إجراء أى تعديل فيها بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.

حالات الحرمان من التصويت في الانتخابات

وقال النائب إيهاب الطماوي: قانون مباشرة الحقوق السياسية قضى بحرمان الناخب بشكل مؤقت من مباشرة حقوقه السياسية، إذا كان محجور عليه خلال مدة الحجر، وكذلك المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، لحين اكتمال مرحلة الشفاء.